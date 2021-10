“Non possono giocare insieme”: Sarri chiarisce la situazione dei due big

Maurizio Sarri alla ricerca degli equilibri giusti. L’allenatore ha chiarito la situazione nel corso dell’intervista post partita.

Una Lazio che è uscita soltanto con un pareggio dalla sfida di Europa League contro il Marsiglia. Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta, questo il bottino raccolto dai biancocelesti in questa prima fase della competizione europea, ed ovviamente ancora poco per definire se i capitolini possano concretamente superare il girone.

Gli equilibri all’interno del girone sono molto sottili, e cosi tutto è in gioco ed è difficile definire quali delle quattro contendenti alla fine arriverà a superare il turno. Maurizio Sarri, al netto di tutto, sta cercando di costruire una squadra in grado di garantire i giusti equilibri in campo. E proprio in questo senso le dichiarazioni post partita dell’allenatore hanno sorpreso tutti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, il chiarimento di Sarri che ha spiazzato

Ed è proprio la ricerca degli equilibri giusti che sta tenendo banco in casa Lazio. Sarri è arrivato da qualche mese, ed era evidente sin dall’inizio che non sarebbe stato cosi scontato vedere il ‘sarrismo‘ fin da subito. Gli stessi giocatori ne erano consapevoli dall’inizio di questa avventura con l’allenatore toscano.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Insigne, l’annuncio di Giuntoli che fa chiarezza

Scelte difficili e spiazzanti, anche questo è un tema che in queste ore si respira in casa biancoceleste. Ne ha dato contezza proprio lo stesso Sarri, che nel post partita ai microfoni di Sky ha spiegato come, ad oggi, vedere insieme Milinkovic-Savic e Luis Alberto non sia la scelta giusta in termini di formazione: “Insieme? È difficile, l’ultima partita ci ha detto di no. Se la squadra trova una squadra difensiva più importante è un qualcosa che si dovrà riproporre”, ha spiegato l’allenatore, che anche stasera ha sacrificato uno dei due, lasciando proprio lo spagnolo in panchina.

“In questi giorni abbiamo guardato attentamente tutti i dati degli allenamenti di Luis e abbiamo deciso che lui è più adatto quando i ritmi partita sono più dolci“, la chiosa di Sarri che ha cosi dato contezza delle sue scelte.