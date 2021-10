Roma, doppio colpo di mercato a gennaio: c’è anche un addio

Il mercato della Roma potrebbe entrare nel vivo già dalla prossima sessione invernale. Mourinho potrebbe puntare l’indice su un nuovo centrocampista e su un esterno offensivo. Occhio anche al capitolo cessioni

Mourinho sarebbe pronto a chiedere rinforzi in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il tecnico portoghese potrebbe puntare l’indice su un nuovo regista di centrocampo, un uomo da affiancare a Veretout e da alternare con Cristante in vista del proseguimento della stagione. Occhi puntate su Zakaria del Borussia Monch., anche se sarà difficile convincere il club tedesco a privarsi del suo mediano per un’offerta inferiore ai 30 milioni di euro.

Il profilo tracciato da Mourinho, comunque, sarà quello di un centrocampista strutturato fisicamente, ma capace di dettare i tempi della manovra e di far filtro in mezzo al campo. Nessuna bocciatura per Cristante, ma l’ex Atalanta potrebbe trovare meno spazio nel corso della seconda parte della stagione in caso di un nuovo acquisto.

Mercato Roma, caccia anche un nuovo esterno offensivo: spuntano Berardi e Orsolini

Oltre a nuovo centrocampista centrale, la Roma potrebbe puntare l’indice su un nuovo esterno d’attacco per la corsia di destra, un profilo capace di attaccare la profondità, abile nell’uno contro uno e pronto ad alternarsi con Zaniolo. Il sogno nel cassetto resta Berardi, ma serviranno circa 35 milioni per convincere il Sassuolo a dire sì.

Nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Orsolini, pronto a dire addio al Bologna nei prossimi mesi e possibili obiettivo di mercato giallorosso. In chiave cessioni, invece, la Roma potrebbe salutare Borja Mayoral, chiuso da Abraham e Shomodurov e fuori dalla gerarchie di Mourinho.