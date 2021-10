Milan, Pioli ha quattro ragioni per consolarsi in Serie A

Il Milan di Pioli si rituffa sul campionato dove nel fine settimana può prendersi la vetta: recuperi importanti per il tecnico a Bologna

L’amarezza per un percorso Champions che finora ha regalato soltanto bocconi amari contrapposta alla volontà di dare l’assalto al primo posto in campionato. Il Milan, dopo l’ultima sconfitta contro il Porto, ha già resettato il chip impostandolo su quello più congeniale della Serie A. La squadra di Stefano Pioli non vuole darsi per vinta nella corsa europea, quantomeno per tentare di garantirsi una qualificazione in Europa League che – come spiega ‘La Gazzetta dello Sport – potrebbe consegnare circa 30 milioni giungendo fino in fondo oltre alla possibilità di migliorare il ranking.

Il tecnico, intanto, per la trasferta di Bologna può consolarsi con il rientro di alcune pedine.

Milan, Pioli cerca sollievo attraverso il campionato: con il Bologna ci saranno Ibrahimovic, Kessié e Rebic

Il tecnico può dare l’assalto al primo posto in Serie A. La trasferta del Napoli a Roma rappresenta un esame importante per la squadra di Luciano Spalletti. Il Milan, che farà visita al Bologna, può approfittarne per prendersi la vetta.

Pioli per il match contro i felsinei inoltre può contare su Ibrahimovic, Kessié e Rebic. Quest’ultimo, spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, si è allenato ieri e ha già superato il suo infortunio.

Ibrahimovic, ormai recuperato, dovrebbe partire titolare al ‘Dall’Ara’.

Attesa poi per Theo Hernandez, assente per dieci giorni a causa del Covid-19. Se il tampone dovesse dare il via libero, potrebbe sottoporsi alla visita di idoneità sportiva e riprendere ad allenarsi. La sua presenza a Bologna tuttavia è molto remota, il terzino potrebbe invece esserci martedì sera nella sfida con il Torino.

In più rispetto al match con il Porto, Pioli potrà contare su Kessié che ha saltato l’ultima gara di Champions League per squalifica a causa del rosso rimediato contro l’Atletico Madrid.

Il Milan resta in attesa anche di Brahim, pure lui alle prese con il Covid-19.