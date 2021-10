Juve, il corto muso è da record: “Primato europeo per i bianconeri”

La Juve di Allegri ha ritrovato la rinomata solidità difensiva e dopo lo Zenit per i bianconeri c’è un nuovo record in arrivo.

Dopo un inizio stagione difficile la Juve di Massimiliano Allegri si è finalmente sbloccata. Il club bianconero è reduce da una serie di vittorie consecutive che hanno portato la squadra torinese nuovamente nelle zone alte in campionato ed ad un passo dalla qualificazione agli Ottavi di Champions League.

Allegri ha finalmente ritrovato quella solidità difensiva che negli ultimi anni hanno portato la sua squadra a dominare in Italia. Per la Juve è arrivato oggi il quarto 1 a 0 consecutivo e l’ennesima importante vittoria.

Juve, il corto muso è “certificato”: il record in europa

La difesa della Juve è tornato il punto di forza della squadra che ha vinto nove degli ultimi dieci campionati di Serie A.

Secondo quanto riporta Optapaolo la Juventus, insieme alla Real Sociedad, è prima nella speciale classifica per le vittorie (in tutte le competizioni) arrivate con il risultato di 1 a 0 in questa stagione. L’ennesima dimostrazione che la solidità difensiva è finalmente tornata ed Allegri può cosi tornare a sorridere.