La rivelazione di Pogba fa sognare i tifosi: l’ha detto in diretta tv

Niente Juventus per Pogba. Il francese pronto a restare al Manchester United e a firmare il rinnovo di contratto: “Qui mi diverto”.

La Juventus continua a seguire Paul Pogba tuttavia il suo ritorno a Torino, dopo gli ultimi sviluppi, è sempre più distante. Il centrocampista ieri, al termine partita vinta 3-2 contro l’Atalanta, ha fatto il punto della situazione annunciando l’intenzione di rimanere al Manchester United. “Se resterò? Sì – ha affermato ai microfoni di ‘Sky Sport’ – mi diverto sempre a giocare qui”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, niente Pogba: resterà al Manchester United

Il contratto del francese, lasciato inizialmente in panchina dal tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, scadrà nel 2022 e nei giorni scorsi i bianconeri avevano iniziato a sognare l’idea di acquistarlo ancora una volta a parametro zero. Ora, invece, ecco l’inattesa doccia gelata che rischia di cambiare i piani di mercato della dirigenza juventina che adesso, con tutta probabilità, si concentrerà su Franck Kessie in uscita dal Milan.

LEGGI ANCHE >>> “Pogba al Real solo se…”: da Madrid dettano le condizioni dell’affare

Pogba era nel mirino anche del Paris Saint Germain: una pista destinata, stando alle dichiarazioni del centrocampista, a non concretizzarsi. Il suo futuro continuerà ad essere allo United, in compagnia di Cristiano Ronaldo. “Ha fatto un gol alla sua maniera, come contro il Villarreal. È stato un dejà vu. Parliamo di un giocatore che tutti conoscono, un campione di livello mondiale. Cosa si può dire su di lui? Possiamo solo rispettarlo”.