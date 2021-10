Niente rinnovo, ora Belotti diventa il vero colpo di gennaio

Il Torino pronto a vendere Belotti già nella prossima sessione del mercato: Milan ed Inter pronte all’assalto, ma occhio alla Fiorentina.

Il Torino ha chiamato, più volte, senza però ottenere alcuna risposta da Andrea Belotti. Un pressing continuo, portato avanti anche dal tecnico Ivan Juric che ha chiesto al suo giocatore maggiore chiarezza, risultato vano. Ecco perché, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, le strade potrebbero separarsi già a gennaio. Il capitano granata ha infatti rifiutato tutte le proposte ricevuta dal club riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 ed ha già iniziato a guardarsi intorno. Un addio, stando così le cose, appare inevitabile.

Torino, addio Belotti: Milan e Inter si muovono

“Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo ad accettarla” le parole recenti del presidente Urbano Cairo. Il quale, per convincerlo a restare, ha messo sul piatto un ingaggio da 3.3 milioni netti (al momento ne percepisce 2) più un milione alla firma e vari bonus facili da raggiugnere. Una proposta rimandata al mittente dal giocatore, intenzionato a mettersi alla prova in altri contesti e a disputare le coppe europee.

Belotti è quindi finito nel mirino della Fiorentina (come sostituto di Dusan Vlahovic), del Milan e dell’Inter che nella prossima finestra del mercato si muoverà al fine di acquistare un vice di Edin Dzeko. Tante piste possibili per Belotti, autore di una stagione deludente: solo tre presenze (a causa di un infortunio al tendine peroneo) ed un gol nella prima partita contro l’Atalanta. Il Torino, da lui, si aspettava ben altro ma ormai il rapporto appare logoro: in assenza di nuovi accordi, il divorzio andrà in scena durante l’inverno.