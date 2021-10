“Più di 100 milioni”: l’assalto del Bayern per il nuovo gioiello della Serie A

L’estate di Victor Osimhen potrebbe accendersi per un interesse da parte del Bayern Monaco, già pronto a individuarlo come il dopo-Lewandowski.

Victor Osimhen è il grande protagonista dell’incredibile cavalcata del Napoli in questa prima parte di stagione tra campionato ed Europa League, ma anche tra gli attaccanti con i numeri più incredibili del Vecchio Continente. Una crescita e un istinto felino che sarà difficile tenere a bada anche sul fronte relativo al calciomercato. Le prime indiscrezioni sulle big sulle tracce del nigeriano avanzano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Osimhen nel mirino del Bayern Monaco: per il Napoli si avvicina un bivio

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto sapere che il Bayern Monaco starerebbe pensando all’attaccante del Napoli per il dopo Lewandowski. Pare che sia nella lista degli osservati, considerando che il contratto del polacco è in scadenza nel 2023, quando avrà compiuto ormai 35 anni.

LEGGI ANCHE >>> Bonucci, che stoccata da Materazzi: “Ha detto una ca…”

Probabilmente al termine della stagione il Napoli si troverà di fronte ad un bivio. Il prezzo di Osimhen è desinato a raddoppiare rispetto ai 55 milioni di euro versati dagli azzurri al Lille. La società di De Laurentiis, infatti, potrebbe valutarne la cessione per 120-130 milioni di euro o l’alternativa sarebbe rinnovare il contratto proponendo un ingaggio che superi gli attuali 4 milioni di euro stagionali. Difficile stabilirlo da adesso, ma rinunciare a un affare col Bayern Monaco potrebbe essere quasi impossibile sia per il club che per il calciatore.