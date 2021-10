Alle 18.30 spazio al primo anticipo di questo weekend di Serie A, che comincia già questo venerdì. Si affrontano Torino e Genoa.

Il campionato prosegue, quando siamo ormai arrivati alla 9^ giornata. Punti in palio importanti già in questa prima fase della stagione, visto che c’è grande equilibrio e tutti sono pronti a mettere in campo il meglio possibile. La necessità di mettere da parte punti rappresenta un aspetto decisivo fin da subito.

Soprattutto per due squadre, come Torino e Genoa, che vivono situazioni non particolarmente brillanti sotto il punto di vista dei risultati. La squadra di Davide Ballardini ha vinto una solta partita delle prime otto, sprofondando a ridosso della zona retrocessione. Ecco perchè l’ambiente rossoblu si aspetta una svolta, magari dettata anche dalle buone cose mostrate al di là dei punti portati a casa.

Anche il Torino non se la passa benissimo. Ben quattro partite senza vittorie, e due soli punti conquistati nelle ultime quattro uscite. Un bottino amaro, soprattutto per quelle che sono le ambizioni della piazza e dello stesso allenatore. Ecco perchè Ivan Juric proverà, fin da stasera, a dare una sterzata considerevole alla stagione granata.

Torino-Genoa, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ghiglione, Vasquez, Criscito; Cambiaso, Touré, Rovella, Sturaro, Fares; Ekuban, Destro. All. Ballardini