Inter, Dumfries ha le idee chiare: messaggio per Inzaghi ed Hakimi

Dumfries racconta quali sono le sue sensazioni in vista di Inter-Juventus: per l’occasione ha parlato anche di Achraf Hakimi.

Intervistato da ‘SportMediaset’, Denzel Dumfries ha parlato della sfida di Inter-Juventus che si giocherà domenica 24 ottobre alle ore 20:45. Il derby d’Italia, infatti, vedrà contrapporsi i giocatori di Simone Inzaghi e quelli di Massimiliano Allegri. Arrivato all’Inter il 14 agosto 2021, soprattutto per prendere il posto lasciato vuoto da Achraf Hakimi, l’olandese sarà quindi impegnato per la prima volta contro i bianconeri.

Le dichiarazioni di Dumfries in vista di Inter-Juve e la risposta a chi lo paragona ad Hakimi

Denzel Dumfries, molto spesso, è stato ‘etichettato’ come il sostituto di Achraf Hakimi. In effetti, i tifosi nerazzurri hanno particolarmente sofferto la partenza del marocchino alla volta del PSG e l’Inter ha a lungo rincorso il profilo dell’olandese per avere una valida alternativa sulla fascia destra. Ecco allora cosa ne pensa, a tal proposito, proprio il diretto interessato: “Ha fatto uno splendido lavoro ma non sento la pressione, credo in me stesso: ora è il mio turno“.

Sempre ai microfoni di ‘SportMediaset’, Dumfries ha parlato anche Inter-Juventus: “È una partita storica fra due grandi club, tra i più grandi d’Italia, sarà una bella gara. La vittoria sullo Sheriff è stata importante, specialmente dopo la sconfitta con la Lazio. Era importante anche in ottica qualificazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro”.