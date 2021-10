“È il mio sogno”: l’ex Barcellona fa tremare la panchina di Koeman

Xavi rilascia dichiarazioni importanti riguardo il suo futuro: il suo sogno è quello di allenare il Barcellona.

La panchina del Barcellona è attualmente affidata a Ronald Koeman, ma la posizione del tecnico olandese resta comunque ‘appesa a un filo’. Diversi sono stati i nomi fatti in questi ultimi giorni per quello che potrebbe essere il suo possibile sostituto. Il club spagnolo, però, anche per questioni finanziarie, ha preferito non esonerarlo. Nonostante il 7° posto della squadra nella Liga con 15 punti e le sconfitte subite in Champions League. In merito a tutta questa situazione, vissuta in casa Barça, ha voluto dire la sua l’ex del club Xavi. Il suo sogno è quello di poter guidare in futuro i Blaugrana.

Xavi sogna il Barcellona: il suo obiettivo è chiaro, potrebbe essere il successore di Koeman

Xavi si è ritirato dal mondo del calcio giocato nel 2019 ed è attualmente allenatore dell’Al-Sadd, club del Qatar. Intervistato a ’20minutes’, ha parlato di quello che si presenterebbe come il suo principale obiettivo per il futuro: “Voglio allenare il Barcellona. Non l’ho mai nascosto, questo è il mio obiettivo e il mio sogno. Se arriverà un’offerta, la valuterò“.

Più che una semplice dichiarazione, quella di Xavi sembra essere un vero e proprio assist e una proposta formale della propria figura indirizzati a Laporta. Il presidente del Barcellona ha, perciò, tra le mani una vera e propria candidatura per l’eventuale post-Koeman.