Fiorentina-Cagliari, brutta tegola: il big si infortuna e non giocherà

In occasione di Fiorentina-Cagliari, il tecnico Mazzarri dovrà fare a meno di Diego Godin, poiché il difensore ha subito un’infiammazione al tendine del ginocchio sinistro.

Dopo la prima e attesissima vittoria stagionale contro la Sampdoria, il Cagliari si trova ad affrontare il match della prossima domenica contro la Fiorentina. Non sarà una sfida semplice, perché dinanzi troverà un’avversaria tra le più preparate dell’anno e dovrà sfidarla senza uno dei suoi difensori di punta, Diego Godin.

Fiorentina-Cagliari, Godin salta il match per infortunio

Stando alle ultime informazioni che arrivano proprio dal club, l’allenamento odierno ha portato all’amaro risvolto. La squadra di Mazzarri ha svolto lavoro di attivazione ed esercitazioni tecniche in campo. Dopodiché si è lavorato alla parte tattica della sfida contro gli uomini di Italiano, dandosi appuntamento a domani per la rifinitura prima della partenza per Firenze.

Il difensore uruguaiano non farà parte della spedizione, insieme a Walukiewicz e Ceter, poiché ha subito un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Ha svolto terapie insieme a Dalbert e non allenamento di gruppo. Tanto e necessario riposo per un calciatore che era stato fondamentale in campo contro i blucerchiati. Si spera in un recupero lampo, ma quasi sicuramente Mazzarri non lo rischierà, anche in vista del turno infrasettimanale contro la Roma.