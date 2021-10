Inter e Lazio pensano allo scambio che fa sognare Inzaghi

Una delle note dolenti di questo inizio stagione è Hakan Calhanoglu. L’Inter pensa ad un clamoroso scambio con il centrocampista turco.

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la stagione tra alti e bassi ed uno dei calciatori che finora ha più deluso le aspettative è il centrocampista turco Hakan Calhanoglu. L’ex Milan è arrivato come colpo a costo zero, ma dopo un debutto da sogno ha man mano rallentato e nelle ultime partite è addirittura partito in panchina.

Il campionato è iniziato da poco ed il club nerazzurro ha tutta la volontà di attendere il calciatore, ma allo stesso tempo monitora la situazione di un altro calciatore della Serie A, il trequartista della Lazio Luis Alberto. Il calciatore spagnolo è ai ferri corti con Maurizio Sarri e potrebbe cosi nascere una clamorosa idea.

Inter, si pensa al ‘sogno proibito’ di Simone Inzaghi

Secondo quanto riporta Il Messaggero l’Inter potrebbe proporre uno scambio tra Calhanoglu e Luis Alberto, trattativa che farebbe felice entrambe le parti ma soprattutto il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

La trattativa non è semplice visto l’ingaggio del turco, ma la società milanese soprattutto proverà ad accontentare Inzaghi.