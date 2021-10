DIRETTA Salernitana-Empoli: segui la partita LIVE

Alle 15 spazio al primo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo Stadio Arechi di Salerno si affrontano Salernitana ed Empoli.

Scontro nei bassifondi della classifica, dove già da ora ogni punto può risultare cruciale per arrivare all’obiettivo finale, ovvero la salvezza. Chi ben comincia è a metà dell’opera, e proprio per questo motivo mettere punti in cascina rappresenta un elemento cruciale per restare in Serie A. Farlo negli scontro diretti, va detto, lo è ancora di più.

E cosi per la Salernitana è tempo di lasciarsi subito il passato alle spalle. Un avvio di stagione disastroso, che ha portato all’esonero di Castori e l’arrivo di Stefano Colantuono, che proprio a Salerno ritrova una realtà che lo aveva esaltato nella sua esperienza precedente in Campania. Ecco perchè anche la piazza ha accolto ben volentieri l’allenatore, nella speranza che possa rappresentare un vero e proprio punto di svolta.

Dall’altra parte c’è l’Empoli di Andreazzoli, che dopo due vittorie di fila è andato incontro ad uno stop considerevole. Due sconfitte consecutive nelle ultime due partite, un momento di flessione che la squadra toscana dovrà lasciarsi alle spalle, per evitare di entrare in un vortice negativo dal quale potrebbe risultare difficile venire fuori.

Salernitana-Empoli, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Aya, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Obi; Ribery; Simy, Gondo. All. Colantuono

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli