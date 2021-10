Icardi-Wanda, l’annuncio di Pochettino: “Noi siamo tutti…”

Pochettino ha parlato in conferenza stampa del match che il PSG giocherà in trasferta contro il Marsiglia: ecco cosa ha detto su Icardi.

Il PSG sarà impegnato in trasferta di Ligue 1 contro il Marsiglia domani alle ore 20:45. In questi ultimi giorni il giocatore più discusso della squadra è stato sicuramente Mauro Icardi che, a causa della crisi vissuta con sua moglie e agente Wanda Nara, è finito sotto le luci della ribalta. Oggi, in conferenza stampa, ha voluto parlare delle sue assenze e della sua situazione anche l’allenatore del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La posizione di Mauricio Pochettino e del PSG sulla questione Icardi-Wanda

La posizione di Mauricio Pochettino e dell’intera squadra del PSG nei confronti di Mauro Icardi appare oggi chiara. Il tecnico si è dichiarato felice del ritorno dell’attaccante al seguito del gruppo e gli ha mostrato estrema vicinanza. La società intera, quindi, è pronta a lasciare all’argentino tutto il tempo necessario per risolvere i propri problemi familiari.

LEGGI ANCHE >>> “Totti? Lui è il più…”: Spalletti, nuovo colpo di scena in conferenza

Ecco dunque le parole di Pochettino sulla situazione Icardi-Wanda: “Mauro Icardi è un giocatore che è mentalmente molto forte. Contro il Lipsia non era presente, ma sabato si è allenato e sarà tra i convocati per la partita di Marsiglia. Dal presidente allo staff ai giocatori, siamo tutti lì per aiutarlo in ogni momento. Sta facendo bene, si è allenato bene ed è a disposizione del gruppo”.