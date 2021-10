“Totti? Lui è il più…”: Spalletti, nuovo colpo di scena in conferenza

Spalletti ha parlato in conferenza della sfida che attende il Napoli contro la Roma: il riferimento a Totti non è passato inosservato.

Il Napoli si sta preparando alla trasferta prevista allo Stadio Olimpico contro la Roma. Il match è in programma per domani, domenica 24 ottobre, alle ore 18:00. Si può dire allora che Luciano Spalletti tornerà nella Capitale in qualità di ex, avendo vissuto ben due esperienze (2005/2009, 2016/2017) sulla panchina giallorossa. Per l’occasione, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Roma-Napoli è la mia partita, della mia vita, ma non sarà mai una gara contro un nemico, ma tra due parti di me“.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le parole di Spalletti su Roma-Napoli e il riferimento a Francesco Totti

Per l’occasione e ripensando a quelli che sono stati gli anni vissuti all’Olimpico, il riferimento a Francesco Totti è stato quasi inevitabile. Ecco allora quali sono state le parole di Spalletti sullo storico capitano della Roma: “Io per lui ho fatto cose che pensavo non avrei fatto per nessuno. ho amato Roma ed anche lui, rifarei tutto. Col pallone tra i piedi è il più forte che ho allenato e tra i migliori di questa era. Non spoilero la serie che farò io su Totti: speriamo de morì tutti dopo“.

LEGGI ANCHE >>> PSG, lo sfogo del campione italiano: “Ci viene chiesto di …”

Più nello specifico sulla gara, il tecnico partenopeo ha affermato: “La gara è difficilissima, la Roma è una di quelle 7, poi ci sono dei momenti migliori e peggiori,. Loro per me hanno una squadra forte, un tecnico fortissimo. Mourinho sa sempre come si fa, è uno di quelli che migliorano la qualità dei campionati dove lavora”.