Icardi supera ogni limite, foto a letto con Wanda: “Prima fai la single…”

Nuovo capitolo della stucchevole telenovela sulla crisi coniugale tra Mauro Icardi e Wanda Nara

Ci risiamo, nuovo capitolo della saga Icardi-Nara. La crisi della coppia forse più nota del calcio non è stata certo tenuta segreta. I due hanno utilizzato i social per aggiornare sullo stato delle cose e ora l’attaccante del Paris Saint-Germain ha aggiunto un nuovo capitolo alla telenovela. Il calciatore, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram, cancellata dopo pochi minuti. Una foto di lui e Wanda Nara nudi o quasi a letto, abbracciati. Cosa c’è di strano tra due che, così ci hanno detto loro, hanno fatto pace? Beh, il messaggio con cui Icardi ha accompagnato l’immagine.

“Quando su Instagram sei in modalità single – si legge – ma poi di notte vieni a chiedermi perdono. Allora che facciamo Wanda? Non mi è chiaro”. Non certo una frase di riconciliazione ed è evidente che Icardi abbia fatto marcia indietro, cancellando tutto.

Icardi-Wanda Nara, nuovo capitolo: la foto del calciatore

Non si fermano quindi Icardi e Wanda Nara che hanno deciso di rendere pubblica la loro crisi coniugale, andando ben oltre ogni limite. Lo ha superato sicuramente Icardi con la foto e il messaggio pubblicato nella notte, poi cancellato.

Chissà, magari si sarà reso conto di essere andato oltre e avrà provato a fare marcia indietro. Sui social però non ‘dimenticano’ e dovrebbero ben saperlo bene loro che hanno deciso di trasformare le loro difficoltà matrimoniali in un triste spettacolo pubblico.