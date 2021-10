Svolta Inter sui rinnovi, accordo per Barella: cosa manca per l’annuncio

L’Inter lavora ai rinnovi dei contratti, raggiunto l’accordo di massima per Barella e a breve inizierà la trattativa per Brozovic.

Secondo quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Barella raddoppierà l’ingaggio dai 2,5 milioni di euro che percepisce ora ad uno stipendio importante di 5 milioni a stagione più bonus. Il centrocampista sardo campione d’Europa, inserito tra i trenta candidati al Pallone d’Oro, farebbe un sostanzioso passo in avanti sotto il profilo economico.

Mancherebbe un solo dettaglio per l’annuncio ufficiale: l’ok dei proprietari del club dalla Cina, un passaggio che, però, dovrebbe essere formale e non sostanziale.

L’Inter sul campo domenica sera affronterà la Juventus, la vittoria contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League ha dato entusiasmo ma i nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta contro la Lazio.

La dirigenza con Beppe Marotta su tutti sta affrontando un’altra partita, quella dei rinnovi. Dopo Lautaro Martinez e Bastoni, il prossimo dovrebbe essere Barella ma non è finita qui, c’è già un’altra trattativa all’orizzonte.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dopo Barella, tocca a Brozovic: a breve inizierà la trattativa

Brozovic va in scadenza di contratto fra pochi mesi, a giugno del 2022 e anche con Simone Inzaghi è il perno del centrocampo, il vertice basso, la primaria fonte di gioco.

Il centrocampista croato guadagna già quattro milioni a stagione, non sarà facile arrivare ad un’intesa ma l’Inter vuole provarci.

Mercoledì sera i nerazzurri giocheranno in trasferta contro l’Empoli, dopo questa sfida l’Inter dovrebbe iniziare la trattativa con il padre-agente di Brozovic per arrivare al rinnovo del contratto.

LEGGI ANCHE >>> “Quasi mezzo miliardo”: la decisione ufficiale per la Roma di Mourinho

L’Inter non vuole andare oltre i 5 milioni a stagione e punta sul fatto che Brozovic si trova molto bene a Milano. Marotta, dopo aver sacrificato Hakimi e Lukaku per mettere a posto la situazione finanziaria, vuole ripartire dall’ossatura del blocco Inter che sta tenendo comunque la squadra ad alti livelli.

Si tratta di una strategia fondamentale per un club che, viste le difficoltà economico-finanziarie, non può fare tanto mercato. L’Inter nella prossima estate non dovrebbe cambiare volto, blindando i giocatori più importanti e andando a caccia di intuizioni a parametro zero.