Il ginocchio va ko: brutta tegola per Sarri e la Lazio

Il tecnico della Lazio Sarri perde Zaccagni: l’ex Verona, a causa del nuovo infortunio, rischia di dover stare fuori per un mese.

Tegola per la Lazio. Mattia Zaccagni, infatti, dovrà restare ai box per circa un mese a causa del problema fisico accusato giovedì, nel corso della gara di Europa League pareggiata in casa contro il Marsiglia. Il giocatore, uscito al 77esimo, nella giornata odierna è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno confermato i timori dell’ambiente biancoceleste. A fare il punto è stato lo stesso club, attraverso un bollettino pubblicato sul proprio sito.

Lazio, Zaccagni fuori un mese per infortunio

“Lo staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-O.Marsiglia – si legge nella nota – ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.

Prosegue quindi il momento complicato dell’ex Hellas Verona, reduce da un infortunio alla coscia che lo aveva costretto a saltare 4 partite. Il rientro era avvenuto sabato contro l’Inter, ora invece ecco il nuovo stop. Zaccagni, da da quando è sbarcato nella capitale, non è mai riuscito a dimostrare il suo valore in campo. Fin qui il tecnico Maurizio Sarri gli ha concesso soltanto 323 minuti tra Serie A (66), Europa League (167) e Coppa Italia (90). Un corpo estraneo, quindi, nella Lazio chiamata a gestire un altro problema dopo il caso Luis Alberto.