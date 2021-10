La Lazio di Sarri ha un problema e il like di Luis Alberto lo conferma

Scoppia il caso Luis Alberto alla Lazio dopo le dure parole rilasciate da Sarri. Non si è fatta attendere la reazione dello spagnolo.

Una bocciatura pesante, che rischia di fare da anticamera di un divorzio invernale. Tra Maurizio Sarri e Luis Alberto il rapporto, di fatto, non è mai nato. Lo spagnolo, tra i principali protagonisti nella scorsa stagione (9 gol e 4 assist in 44 apparizioni), con l’arrivo in panchina del tecnico ex Napoli e Juventus ha perso progressivamente il posto ed importanza all’interno del gruppo. Anche ieri in Europa League, contro il Marsiglia, si è accomodato in panchina entrando poi a gara in corso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, scoppia il caso Luis Alberto dopo le parole di Sarri

Una situazione che con tutta probabilità si ripeterà nelle prossime sfide stando alle dichiarazioni rilasciate ieri dall’allenatore, secondo il quale al momento la contemporanea presenza in campo di Sergej Milinkovic-Savic e di Luis Alberto è improponibile. “Loro insieme? È difficile, l’ultima partita insieme ci ha detto di no, ma se la squadra riuscirà a trovare più equilibrio è un’ipotesi che si potrà proporre. Vedendo i dati di Luis Alberto dimostrano che è più adatto a momenti di partita in cui i ritmi sono più bassi”.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Lazio, sì al nuovo esterno d’attacco: Zaccagni cambia ruolo

Parole destinate a minare l’ambiente e a modificare gli scenari di mercato della Lazio. Anche perché chi si aspettava una reazione del centrocampista non è rimasto deluso: Luis Alberto, infatti, ha messo “like” ad un commento di un utente critico nei confronti di Sarri. “Tu pensa che c…e Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per 5 anni, i giocatori forti devono giocare sempre sennò non sei un grande allenatore caro Sarri”. Probabile, quindi, che si vada verso l’addio anticipato: il Milan in estate aveva pensato a lui in più di un’occasione senza tuttavia non concretizzare l’operazione. Ora l’assalto può ripartire.