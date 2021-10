“Assurdo pensare a lui per il Pallone d’oro”: Jorginho ha un rivale in meno

Si avvicina il momento del verdetto sul Pallone d’Oro, in corsa Jorginho che ha un rivale in meno: “Assurdo pensare a lui per il Pallone d’Oro”

Si avvicina il momento del verdetto per il Pallone d’Oro con l’italiano Jorginho in lista insieme a Messi & C. Il centrocampista del Chelsea è stato inserito, insieme ad altri quattro italiani, nell’elenco dei trenta candidati ma la concorrenza è di livello molto alto. Tra i favoriti figurano soprattutto attaccanti: l’immancabile Messi con il trionfo in Coppa America, Robert Lewandowski, straordinario con il Bayern Monaco, anche per Karim Benzema, decisivo nella Nations League e protagonista con il Real Madrid. Proprio l’attaccante francese ha ricevuto una ‘sonora’ bocciatura in patria. E’ il giornalista Daniel Riolo a ‘RMC’ a tagliare dalla lista dei candidati il bomber delle merengues.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pallone d’Oro, Riolo boccia Benzema: Jorginho ha un rivale in meno

Il giornalista transalpino non ha dubbi sul fatto che Benzema non meriti il Pallone d’Oro. La bocciatura è senza appello: “La Francia agli Europei non ha fatto nulla e anche il Real Madrid non ha fatto neanche in Champions League. Non saranno due partite in una competizione di cartone (la Nations League appunto, ndr) che cambieranno le cose”.

LEGGI ANCHE >>> Niente Pallone d’Oro per Jorginho: la rivelazione sul vincitore

Se il Pallone d’Oro è un premio individuale, i risultati di squadra hanno da sempre avuto un peso nella scelta del vincitore così per Riolo il nome di Benzema è da scartare: “E’ un giocatore straordinario, ma è assurdo pensare a lui per il Pallone d’Oro”. Un rivale in mano, stando al giornalista, per Jorginho che però per lo stesso Riolo non sarà premiato: la scelta giusta per lui è Lewandowski.