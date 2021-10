Momenti di alta tensione all’esterno del Camp Nou dopo la sconfitta del Barcellona contro il Real Madrid: i tifosi prendono di mira Koeman, mentre è in auto.

Nono in classifica e dal rendimento negativamente altalenante. Il Barcellona vive una delle stagioni più difficili in Liga, come poteva in qualche modo aver preannunciato l’addio di Leo Messi: i blaugrana hanno perso un leader oltre che messo fine a un pezzo della loro storia. Bisognava ricominciare e farlo con un nuovo progetto, ma pare anche la situazione generale e la condizione finanziaria del club generino soltanto instabilità. L’ultimo spiacevole episodio si è verificato al termine della sfida odierna.

Il Barcellona cade contro il Real Madrid: i tifosi assaltano l’auto di Koeman

La squadra di Koeman è stata battuta per 2-1 al Camp Nou dal Real Madrid. Un risultato che ha messo a dura prova la pazienza e la resistenza dei tifosi del Barcellona, i quali non hanno trattenuto l’ira per l’umiliazione e l’ennesimo complicato risultato. A peggiorare poi la situazione rispetto alla sconfitta sono state anche dichiarazioni dell’allenatore.

Il tecnico olandese, infatti, alla stampa si è detto soddisfatto ugualmente: “Il Barcellona ha dimostrato di non essere inferiore al Real Madrid”. Parole di resa, così le ha lette il pubblico: non può dirsi soddisfatto un allenatore che non porta a casa il risultato. È un accontentarsi assurdo. Per tale ragione diversi sostenitori hanno atteso Koeman all’uscita dallo stadio e hanno preso d’assalto la sua auto, a tal punto che l’allenatore non riusciva a farsi spazio tra la folla. Un gesto di disappunto estremo, che mette ancora più a repentaglio il rapporto tra la guida tecnica e i tifosi, e proprio da ciò potrebbe prendere spunto la società per un cambio al comando nelle prossime ore o giorni.