Alle 15 spazio a ben due match in questa domenica di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Cagliari.

Una sfida che mette in palio tre punti importanti, per due squadre che hanno bisogno di imboccare la strada giusta. Per la Fiorentina due sconfitte consecutive sono tante, troppe per una compagine che ha cominciato bene la stagione, dimostrando di poter andare ben oltre il semplice piazzamento di metà classifica. Il caso Vlahovic di sicuro non aiuta, l’attaccante cosi come tutto l’ambiente, ma serve dare uno scossone per allontanare anche gli spettri di questa situazione.

Dall’altra parte, invece, un Cagliari che sembra aver trovato una giusta dimensione. Quattro punti nelle ultime due partite danno contezza concreta di come sia cresciuta la squadra con la gestione Mazzarri, ma serve ancora qualcosa in più per uscire definitivamente dalla zona rossa della classifica.

Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disposizione: Rosati, Odriozola, Terzic, Nastasic, Igor, Amrabat, Bianco, Benassi, Castrovilli, Maleh, Saponara, Munteanu. Allenatore: Italiano.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. A disposizione: Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Deiola, Farias, Pereiro, Grassi, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.