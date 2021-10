Donnarumma, oggi giornata chiave: le indiscrezioni non sono positive

Torna in campo oggi il Psg, big match contro l’Olympique Marsiglia. Secondo le probabili formazioni Navas sarà preferito a Donnarumma.

Impegno di rilievo per il Psg di Mauricio Pochettino che va a Marsiglia per una trasferta abbastanza insidiosa. Tante stelle per una sfida pericolosissima per il club francese ed il tecnico argentino sembra orientato a schierare nuovamente dal primo minuto Keylor Navas, preferito al portiere italiano Gianluigi Donnarumma.

L’ex portiere del Milan sta faticando a trovare spazio in questo inizio di stagione con la squadra ed il tecnico spesso inclini ad utilizzare invece l’estremo difensore del Costa Rica, ormai titolare del Psg.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma e non solo, ecco la probabile del Psg

Per il big match francese Pochettino sembra orientato a schierare la miglior formazione possibile e questo implica sorprendentemente una bocciatura per l’estremo difensore campione d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> “Bernardeschi meglio di Chiesa”, la confessione su Allegri sorprende tutti

Eccetto l’infortunato (lungo degente) Sergio Ramos, Pochettino può contare sulla formazione tipo ed è pronto a lanciare nuovamente dal primo minuto il tridente stellare composto da Kylian Mbappe, Neymar e Lionel Messi. Ecco la formazione tipo secondo ‘La Provence’:

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Wijnaldum, Verratti; Messi, Mbappe, Neymar.