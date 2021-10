“Bernardeschi meglio di Chiesa”: la confessione su Allegri sorprende tutti

Giovanni Galeone ha fatto una rivelazione sulle preferenze di Max Allegri per la sua Juventus: il livornese preferisce Bernardeschi a Chiesa

Prima del match tra Juventus e Inter, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha intervistato Giovanni Galeone. L’ex allenatore del Pescara è il mentore di Max Allegri. I due sono legati da un rapporto solido che risale ai tempi in cui l’attuale tecnico bianconero incontrò il napoletano nella sua carriera da calciatore. Un’amicizia profonda, tanto che Max ha chiesto a lui anche alcuni consigli legati a situazioni extracalcistiche.

L’ex allenatore napoletano conosce a fondo Allegri e per questo nel corso dell’intervista concessa alla testata milanese ha fatto una rivelazione destinata a far scalpore tra i tifosi della Juventus.

Juventus, la rivelazione di Galeone prima della supersfida con l’Inter: “Allegri preferisce Bernardeschi a Chiesa”.

Il match tra Inter e Juventus vale parecchio. Soprattutto per i bianconeri che devono rimontare in classifica dopo un avvio difficoltoso. “A volte quando capisco che una squadra per cui faccio il tifo rischia, cambio canale. Per Max è fondamentale allungare la striscia positiva. Un pari non mi dispiacerebbe. L’Inter in questo momento corre più pericoli rispetto a quando c’era Conte in panchina. Può essere attaccata al centro perché Brozovic e le mezzali badano molto alla fase offensiva. Per approfittarne, Allegri potrebbe mettere un uomo tra le linee, Dybala o Ramsey“.

Giovanni Galeone ha parlato di una questione tattica molto particolare: “Bernardeschi piace tanto ad Allegri, più di Chiesa che rispetto a lui è più anarchico e fatica contro le squadre che hanno un atteggiamento più chiuso”.

A proposito della Juventus che sta nascendo in questa versione Allegri 2.0 ha poi aggiunto: “Immaginavo per i bianconeri un 4-2-3-1 ma ora ho dei dubbi. Avrebbe bisogno di un calciatore alla Busquets o in alternativa un Khedira e ancora un Emre Can. In attacco invece manca un Benzema, il mio idolo. Max capisce i calciatori, alcuni li ha ritrovati con idee differenti dopo il passaggio di Sarri e Pirlo. A volte questi ragazzi vengono sballottolati, ad esempio guardate Luis Alberto nella Lazio…”.

Sulla formazione della Juventus, Giovanni Galeone, infine, ha aggiunto: “Dipendesse da me, io mettere anche De Ligt con Bonucci e Chiellini mentre sulle corsie esterne giocherei con Cuadrado e Alex Sandro“.