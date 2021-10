“Ora basta, parlate”: Gasperini furioso, perde la pazienza in diretta

Dopo il pareggio della sua Atalanta contro l’Udinese, Gasperini a Sky Sport si è soffermato sulla sua espulsione.

L’Atalanta ha pareggiato in casa contro l’Udinese nel match delle 12.30. I nerazzurri erano passati in vantaggio nella ripresa grazie alla conclusione dalla distanza di Malinovski, ma la squadra di Gotti ha pareggiato nei minuti di recupero con un colpo di testa di Beto che è stato bravo ad anticipare un colpevole Musso.

Pochi minuti prima del gol dell’Udinese, Gasperini è stato espulso dopo una polemica con l’arbitro Marinelli. Il tecnico dei nerazzurri è stato intervistato da ‘Sky Sport’ al termine della gara: “Siamo un po’ rammaricati, abbiamo subito una rete a tempo scaduto. Dopo il gol, forse, avremmo dovuto creare di più“.

Atalanta, Gasperini. “Gli arbitri sono un problema”

Gasperini si è soffermato sulla sua espulsione: “Il rosso? Non conosco il motivo per cui sono stato ammonito, non ho detto nulla. Questo è un grosso problema degli arbitri, questi signori sono un problema. Non bisogna più difenderli. Gli arbitri evono essere professionisti, mettendoci la faccia”.

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Perché non spiegano le loro decisioni a fine partita? Non ci tentanto neanche, perché verrebbero fuori tutti i problemini. Cambio di Ilicic? Abbiamo tante partite ravvicinate da giocare ed ho calciatori in panchina all’altezza. Giochiamo troppo, è un calendario assurdo”.