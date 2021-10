Ronaldo, che umiliazione: clamoroso a Old Trafford, Liverpool scatenato

Una brutta serata per il Manchester United, almeno quando siamo arrivati all’intervallo della sfida di Premier contro il Liverpool.

Non si può certo dire che l’esperienza inglese di Cristiano Ronaldo, la seconda con la maglia del Manchester United, sia cominciata con risultati sempre esaltanti. I red devils, infatti, al momento non compaiono tra le prime squadre di classifica della Premier League, testimonianza concreta di quanto la squadra di Solskjaer sia in sofferenza.

Una prima fase del campionato che ha visto il Manchester andare incontro anche a sconfitte brucianti, ed anche nelle ultime ore i tifosi della squadra inglese sono costretti ad assistere ad uno spettacolo che sicuramente non dà certezze a tutto l’ambiente. E Cristiano Ronaldo, ne siamo sicuri, non sarà contento.

Manchester surclassato dal Liverpool: quattro gol in 45′ minuti

Lo scontro con il Liverpool, da sempre, rappresenta un match che i tifosi aspettano con ansia. La grande rivalità tra due città che sono da sempre protagoniste del calcio inglese, e due squadre che ogni anno provano a giocarsi i primi posti della Premier League. Grande entusiasmo, prima della partita, ma anche grande preoccupazione tra i tifosi per una squadra che nelle ultime tre partite ha raccolto soltanto un punto.

E cosi, proprio sul prato di Old Trafford, i tifosi dello United si sono ritrovati di fronte uno spettacolo poco dignitoso: il primo tempo, infatti, ha visto le due squadre andare negli spogliatoi sul risultato di 4-0. Una valanga di gol subita dalla squadra di Cristiano Ronaldo, travolta da un Liverpool che si è portato avanti grazie alle reti di Naby Keita, Diogo Jota, e la doppietta di Salah.