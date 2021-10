“Costerà 180 milioni di euro”: il nuovo ‘colpo’ del Qatar è un ex rossonero

L’iconico numero sette inglese David Beckham figurerà come testimonial del Mondiale in Qatar del 2022: guadagnerà 180 milioni di euro

Al Mondiale in Qatar manca ancora più di un anno tuttavia l’emirato del Vicino Oriente continua a preparare l’evento. Per renderlo ancora più glamour, sarà messo sotto contratto pure David Beckham. L’ex stella del calcio ingleso sarà ricoperto d’oro per diventare il principale testimonial della prossima edizione della Coppa del Mondo. Il presidente dell’Inter Miami avrà anche il ruolo d’ambasciatore del Qatar per i prossimi dieci anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mondiale in Qatar, Beckham testimonial dell’evento: guadagnerà 180 milioni di euro

David Beckham sarà presentato come volto immagine del Mondiale in Qatar. Il suo potere mediatico è rimasto altissimo malgrado si sia ritirato ormai da sette anni. L’ex calciatore inglese sarà ricoperto d’oro per questo ruolo, incasserà infatti 180 milioni di euro.

Oltre a lui, continua ancora la testata madrilena ‘As’, sono già stati contrattualizzati altre stelle del calcio come Xavi, Eto’o, Cafù, Ronald De Boer e Cahill.

L’accordo tra Beckham e l’emirato prevede anche il ruolo di ambasciatore per i prossimi dieci anni. Un’operazione di marketing considerata molto vantaggiosa dal Qatar.

L’ex numero sette, icona del Manchester United e con un trascorso anche in Italia con la maglia del Milan, da alcuni anni vive negli Stati Uniti. E’ diventato il presidente dell’Inter Miami, formazione da due anni militante nella Major League Soccer americana. In squadra è presente un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino tuttavia sembrerebbe essere vicino ad annunciare il suo ritiro.

LEGGI ANCHE >>> Milan, comunicato ufficiale: esultano i tifosi rossoneri e non solo

Il Mondiale scatterà il 21 novembre. Le gare delle fase a gironi saranno disputate in quattro fasce orarie: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20. Il cerchio delle partite della fase ad eliminazione diretta invece si restringerà soltanto a due fasce: 16 e 20.

Per la prima volta, la manifestazione si svolgerà quando in Europa sarà autunno. La finale si giocherà il 18 dicembre alle 16 allo stadio ‘Losail’.