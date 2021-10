“Non lo porto neanche a tavola”: la ‘sentenza’ che non piacerà a Spalletti

L’ex procuratore Enrico Fedele ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti sul centrocampista del Napoli di Spalletti Elijf Elmas.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e convincere ed in questo inizio di stagione erano davvero in pochi ad aspettarsi un inizio cosi travolgente. I giocatori azzurri vanno a segno facilmente ed il Napoli ha anche una grande solidità difensiva. C’è però chi non è ancora del tutto convinto di tutta la rosa partenopea ed in particolare il giocatore in questione è il centrocampista macedone Elijf Elmas.

Ai microfoni di Tv Luna l’ex procuratore e dirigente Enrico Fedele ha avuto parole davvero dure nei confronti del giovane talento azzurro. A riguardo ha commentato: “Gagliardini peggio di Elmas? Non diciamo eresie, come si possono dire certe cose? Io uno come Elmas non lo porto neanche a tavola, è sopravvalutato. Non si capisce che ruolo fa…”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Meglio Gagliardini di Elmas”, polemica sulle parole di Fedele

Fedele ha continuato l’attacco affermando: “E’ un giocatore davvero impalpabile, non dite che ha giocato bene contro il Legia, gli avversari erano scadenti. Su Elmas i giudizi di critica cambiano davvero velocemente, ma contro il Legia bisogna ribadire il vero valore degli avversari”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, comunicato ufficiale: esultano i tifosi rossoneri e non solo

Alle polemiche arriva però la secca risposta di Ciccio Graziani che tornando sul confronto ha dichiarato: “Tra Gagliardini ed Elmas mi tengo tutta la vita il centrocampista del Napoli”.