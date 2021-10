“Che brutto spettacolo”: Adani categorico, rivelazione in diretta

Dopo le critiche di Cassano, sono arrivate in diretta alla ‘BoboTV’ anche la rivelazione di Adani in merito a quanto visto in Inter-Juve.

Insieme alle critiche formulate da Antonio Cassano, sono arrivate anche quelle di Daniele Adani. In diretta alla ‘BoboTV’, infatti, l’ex calciatore ha commentato quanto visto domenica 24 ottobre nel derby d’Italia, disputato ovviamente tra Inter e Juventus. Mentre Cassano ha per lo più fatto riferimento alle scelte degli allenatori, Adani ha invece parlato del gioco mostrato da entrambe le squadre.

Inter-Juve, la rivelazione di Adani in diretta: “Che brutto spettacolo”

Così è quindi intervenuto Daniele Adani alla ‘BoboTV’ in merito al big match giocato da Inter e Juventus: “I tifosi di tutto il mondo hanno visto il più brutto spettacolo possibile del calcio italiano, non ci sarebbe stato uno spot peggiore a livello mondiale per la nostra Serie A“.

Ha poi proseguito nel ragionamento, affermando: “Ho visto i calciatori ridere e scherzare alla fine dell’incontro, ma come si fa? Questa non può essere l’offerta dell’Italia al mondo. Nessuno ha meritato ieri, nessuno ha espresso calcio“.