Sta per iniziare Milan-Torino, gara della decima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 20:45 allo stadio San Siro.

Tutto pronto per Milan-Torino, gara della decima giornata del massimo campionato italiano. Alle ore 20:45, allo stadio Meazza di Milano, la squadra di Stefano Pioli, capolista in coabitazione con il Napoli di Luciano Spalletti, ospita il Torino di Ivan Juric. I granata, reduci dalla vittoria contro il Genoa, sono bloccati a metà classifica, al dodicesimo posto in elenco, a quota 11 punti. Il match, visibile in esclusiva su DAZN, mette in palio punti importantissimi. Vincere, per i rossoneri, significherebbe salire nuovamente in testa in solitaria, in attesa dell’impegno del Napoli contro il Bologna. Per Pioli torna disponibile Theo Hernandez che, quasi sicuramente, sembra destinato solo alla panchina. Out Brahim Diaz, Rebic e Castillejo. Juric, invece, ritrova Pjaca, reduce da una lesione muscolare, ma rientrato in gruppo. Mandragora e Ansaldi fermi ai box. Ha una chance Belotti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Torino, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud. All.: Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Torino, Pioli allo scoperto su Theo Hernandez e Tatarusanu

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti. All.: Juric.