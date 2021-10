Serie A, spunta un positivo al Covid-19: isolamento e squadra in ‘bolla’

Con una nota ufficiale, la Fiorentina ha comunicato la positività al Covid di uno dei suoi tesserati. Scattato l’isolamento, squadra in bolla.

Il calcio prosegue, al netto della Pandemia che imperversa e che spesso torna a farsi sentire anche nel mondo dello sport. I contagi sono sotto controlli, sia sotto il punto di vista della popolazione generale ma anche nel mondo del calcio, con la Serie A che resta comunque vigile, soprattutto nel far scattare prontamente tutte le contromisure necessarie in caso di nuovi episodi di contagio.

Ed che proprio il massimo campionato italiano, in questi minuti, si ritrova a dover fare i conti con un contagio Covid. In casa Fiorentina, infatti, è emersa la notizia di un positivo al Coronavirus, come comunicato dallo stesso club toscano attraverso una nota ufficiale.

Fiorentina, Nico Gonzalez positivo: scatta la bolla

In queste ore è emersa la positività al Covid di Nico Gonzalez. L’attaccante della Fiorentina è stato prontamente posto in isolamento, che verrà ovviamente rispettato fino a quando i controlli non riporteranno l’effettiva negativizzazione del giocatore argentino.

Nico Gonzalez “asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente”, come recita il comunicato della Fiorentina.