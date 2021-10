Il flop spaventa Inzaghi: Marotta sa come accontentarlo a gennaio

Dumfries non ha superato lo scetticismo di Inzaghi: l’Inter può intervenire ancora a destra a gennaio, Marotta pensa a Nandez e Bereszynski

A Simone Inzaghi continua a non funzionare la freccia di destra. Il tecnico al momento del suo arrivo all’Inter ha dovuto rinunciare ad Achraf Hakimi (espulso domenica sera nel match tra il suo Psg e l’Olympique Marsiglia) che tanto bene aveva fatto nel corso della sua stagione interista sotto la guida di Antonio Conte. Il sostituto individuato da Beppe Marotta finora non è riuscito a rimpiazzare il marocchino come ci si sarebbe aspettati. Al di là del calcio di rigore amaro causato contro la Juventus, finora Denzel Dumfries malgrado le ottime referenze dell’Europeo non ha saputo guadagnarsi un posto da titolare nell’undici nerazzurro. Il tecnico e anche il popolo interista non sembrerebbero soddisfatti del suo impatto con il calcio italiano. Ciò potrebbe convincere Marotta a ricercare un altro rinforzo in quella zona del campo durante il calciomercato di gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Dumfries non convince: Marotta torna a valutare Nandez e Bereszynski per Simone Inzaghi

Beppe Marotta, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe studiare il modo per intervenire nuovamente sulla corsia destra, aggiungendo un’altra freccia alla faretra di Simone Inzaghi. I dirigenti interisti non hanno mai depennato il nome di Nahitan Nandez dalla lista degli obiettivi di mercato. Il calciatore uruguayano del Cagliari è un profilo che piace alla società nerazzurra. La sua duttilità tattica gli consentirebbe di attuare pure da interno di centrocampo.

L’altro calciatore seguito in Serie A dall‘Inter è Bartosz Bereszynski, ventinovenne polacco inamovibile alla Sampdoria (è sempre partito titolare in questo avvio di stagione). Il calciatore è arrivato in Italia a gennaio del 2017 pertanto conosce ormai il campionato nostrano e, al pari di Nandez, non avrebbe grossi problemi di adattamento.

LEGGI ANCHE >>> La buona che Pioli e i tifosi del Milan attendevano da undici giorni

Denzel Dumfries ha ancora due mesi di tempo per evitare una bocciatura netta. L’Inter, per il suo trasferimento, in estate ha versato 12.5 milioni di euro al Psv Eindhoven, dove il calciatore era dal 2018. In nerazzurro ha racimolato finora 11 presenze molte delle quali però a gara in corso.