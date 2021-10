Mercato Roma, tre acquisti a gennaio: arriva anche il nuovo centravanti

Il mercato della Roma potrebbe entrare nel vivo già dalla prossima sessione di gennaio. Mourinho sarebbe pronto a puntare l’indice su tre nuovi obiettivi. Occhio anche al nuovo identikit per il reparto offensivo

Josè Mourinho proverà a convincere la dirigenza della Roma a valorizzare ulteriormente la sua rosa intervenendo sul mercato già dalla prossima e imminente sessione di calciomercato invernale. Il tecnico portoghese avrà bisogno di un nuovo centrale difensivo, un nuovo centrocampista e un nuovo centravanti.

Tre acquisti mirati e congeniali al 4-2-3-1 del tecnico giallorosso. In difesa sarà difficile riuscire ad accontentare le richieste di Mourinho, mentre a centrocampo non è escluso un affondo reale e concreto su Zakaria. Il centrocampista svizzero è il primo obiettivo dello Special One. Corsa, fisicità e ottime qualità tecniche, profilo totalmente in linea con le idee di Mourinho.

Mercato Roma, rispunta il nome di Belotti: perchè si può davvero

Dopo un’estate di potenziali accostamenti e pseudo trattative, la Roma potrebbe tornare alla carica per Belotti. Il centravanti del Torino, a prescindere dalle parole di Juric, potrebbe lasciare i granata fin da subito pe consentire al club di guadagnare almeno 15 milioni di euro dalla cessione del suo cartellino.

Belotti piace parecchio a Mourinho e potrebbe completare il reparto offensivo della Roma dando una validissima alternativa ad Abraham per tutto il corso della stagione. Qualora il club giallorosso dovesse tornare all’attacco, non è escluso che Shomurodov venga dirottato nel ruolo di esterno sinistro o trequartista centrale. Borja Mayoral sarà ceduto: sullo spagnolo resta forte l’interesse della Fiorentina.