Milan-Torino, Pioli ha sciolto i dubbi su Ibra, Giroud e Theo Hernandez

Tutto pronto per il match tra Milan-Torino, sfida in programma martedì sera alle 20:45 e valida per il 10° turno di Serie A. Nonostante l’esito negativo dell’ultimo tampone, Pioli ha deciso di non convocare Diaz

Il Milan è pronto a confermare il suo ottimo stato di forma per cercare di restare ancorato ai vertici della classifica in vista del proseguimento della stagione. Pioli si affiderà al solito 4-2-3-1, ma non mancheranno alcune sorprese in vista del match contro i granata. Non ci sarà Diaz, negativo all’ultimo tampone, ma ancora lontano dalla migliore condizione fisica.

Discorso diverso per Theo Hernandez. Il terzino francese difficilmente partirà titolare, anche se non è escluso che Pioli decida di promuovere subito l’ex terzino del Real Madrid. In attacco Giroud resta in vantaggio su Ibrahimovic per il ruolo di unica punta. Maldini si candida per una maglia da titolare nel ruolo di trequartista.

Milan-Torino, le probabili formazioni: Tonali verso la panchina, gioca Bennacer

Qualche novità anche in mezzo al campo. Pioli potrebbe decidere di lasciare fuori Tonali dal primo minuto e promuovere Bennacer al fianco di Kessie. Possibile anche l’inserimento di Romagnoli dal primo minuto al posto di Kjaer. A destra agirà Calabria. Le probabili formazioni di Milan-Torino:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti.