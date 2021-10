Roma, Mourinho li lascia ancora a casa: c’è un solo ‘perdono’

Dopo la ‘punizione’ contro il Napoli, José Mourinho ancora duro con i bocciati di Bodo: c’è un solo perdono da parte del portoghese

“Le esclusioni sono cose di spogliatoio che restano nello spogliatoio. Era importante, oggi, mandare un messaggio chiaro”: così José Mourinho aveva commentato ai microfoni di DAZN l’esclusione dei ‘bocciati’ di Bodo, dopo lo zero a zero maturato contro il Napoli. Domenica, sono stati diversi i giovani della Primavera aggregati alla prima squadra, causa viaggio in tribuna per molti dei protagonisti del 6-1 subìto in Norvegia.

Una decisione che Mourinho ha ribadito anche per la prossima trasferta di Cagliari, con la sua Roma che lascerà a casa ben quattro degli ‘epurati’ del recente weekend. Come riportato da ‘Sky Sport’, Borja Mayoral, Diawara, Reynolds e Villar sono stati esclusi ancora una volta dalla lista dei convocati e resteranno a casa per la trasferta infrasettimanale in Sardegna.

Cagliari-Roma, Mourinho lo perdona e lo convoca: si rivede Kumbulla

Tra i bocciati in Conference League, Mourinho ha concesso una seconda chance al solo Marash Kumbulla. L’ex Hellas Verona tornerà a far parte dei convocati per il prossimo Cagliari-Roma e sarà l’unico risparmiato dalla linea dura dello Special-One.

Per quanto il tecnico portoghese abbia ribadito (sempre a DAZN, nel post Napoli) che su nessun calciatore vige una croce nera, quattro calciatori restano ancora ai margini del gruppo giallorosso.