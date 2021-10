Il campione italiano del PSG fa impazzire Neymar: “Un genio…”

Neymar elogia il suo compagno di squadra al PSG e allo stesso tempo campione europeo con l’Italia: ecco cosa ha detto di Verratti.

Il brasiliano Neymar elogia con parole di stima e di affetto un suo compagno di squadra del PSG. Il buon rapporto tra lui e Marco Verratti è evidente anche sul campo di gioco ma l’attaccante ora ha voluto elogiare il campione azzurro degli Euro2020 anche in un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’. Il paragone con quelle che sono considerate come due leggende del calcio dimostrano la stima che il brasiliano ha di lui.

PSG, Neymar su Verratti: “È un genio…”

Neymar ha rilasciato un’intervista a ‘La Repubblica’, ma insieme anche ad altri tre quotidiani internazionali, durante la visita allo Stato di San Paolo per le finali del Red Bull Neymar Jr’s Five di Parigi. Il brasiliano ha perciò parlato così di Verratti: “Marco è un genio. Sapevo fosse un gran giocatore, ma non fino a questo punto. È uno dei centrocampisti migliori con cui io abbia mai giocato, insieme a Xavi e Iniesta“.

Viene perciò definito come ‘un genio’ il centrocampista che Roberto Mancini per gli Euro2020. Grazie alle sue giocate, infatti, Verratti è stato un fondamentale per il centrocampo dell’Italia che è arrivata, anche grazie a lui, sul tetto d’Europa.