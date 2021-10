Dopo Inter-Juve, è un presidente che si sfoga: “Dispiace che il Var…”

Niederauer, presidente del Venezia, non ci sta e si sfoga duramente verso il Var dopo il fischio finale contro la Salernitana.

Il Venezia è ‘caduto’ in questa decima giornata di Serie A contro la Salernitana. Una partita particolarmente sentita, dal momento che le due squadre hanno combattuto gomito a gomito già nella scorsa stagione in Serie B per strappare la qualificazione in Serie A. La Salernitana aveva oggi bisogno di trovare altri tre punti utili per classifica del campionato italiano di massima serie. Il Venezia, dal canto suo, avrebbe voluto che la partita sul campo venisse portata a termine in maniera diversa, proprio come ha dichiarato il suo presidente Duncan Niederauer.

Venezia, il presidente Niederauer non ci sta e si sfoga contro il Var

Niederauer ha parlato così nel post-partita di Venezia-Salernitana, in merito all’espulsione di Ampadu: “Sapete bene che non parlo mai al termine di una gara, lascio spazio a calciatori e allenatori che, a mio avviso, anche oggi meritano un applauso nonostante la sconfitta interna. L’anno scorso pagammo a caro prezzo un arbitraggio negativo contro la Salernitana, la storia si è ripetuta e sono molto amareggiato. Vogliamo essere trattati alla pari delle altre società“.

“Mi dispiace molto che il VAR – ha continuato il presidente degli arancioneroverdi – non abbia permesso al direttore di gara di prendere una decisione giusta. Non sono una persona che si aggrappa agli alibi: faccio i complimenti a Ribery, ai miei giocatori e al pubblico che ci ha sempre sostenuto in modo encomiabile. Ma perdere per colpa delle giacchette nere è difficile da digerire, soprattutto oggi che i punti valgono doppio trattandosi di uno scontro diretto”