La decisione del Psg potrebbe cambiare il futuro di Donnnarumma

La dirigenza del Psg pensa a un cambio in panchina: se va via Pochettino può subentrare Zidane, Donnarumma resterebbe sotto l’ombra di Navas

Il futuro di Gigio Donnarumma al Psg non sembra giungere ad una svolta, anzi a giudicare dalle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il suo passaggio a Parigi potrebbe essere costellato da nuove insoddisfazioni. Il club parigino, infatti, sembrerebbe interrogarsi su Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino è in forte discussione tra i dirigenti del club malgrado abbia rinnovato il contratto alla fine della scorsa stagione.

Una buona notizia per Donnarumma? Macché. Perché il nome tirato fuori da ‘ESPN’ mette i brividi al portiere di Castellammare di Stabia.

Psg, Pochettino in discussione, per la successione si pensa ad un ‘amico’ di Navas: Zinedine Zidane

Il Psg, infatti, secondo ‘ESPN’ prenderebbe un indirizzo preciso se dovesse decidere di separarsi da Pochettino che non convince la dirigenza soprattutto per la scarsa identità di gioco della sua squadra. Il tecnico argentino ha chiesto tempo quando si è accomodato sulla panchina de ‘Les Parisiens’ ma ora la dirigenza del club inizia a spazientirsi e il nome con cui ripartire sarebbe quello dell’ex Real Madrid.

Proprio dal passato provengono i nuovi problemi per Donnarumma. Il rapporto tra l’allenatore francese e Keylor Navas sono ottimi. Zidane non voleva cedere al Psg l’estremo difensore del Costa Rica per nessun motivo. E quest’ultimo ha spesso in più di una circostanza parole lusinghiere nei suoi confronti. Così come aveva fatto anche lo stesso tecnico che aveva blindato la porta del Real Madrid dicendo di volere solo Navas quando il portiere del centroamerica era messo in discussione dalla stampa spagnola in seguito a qualche passaggio a vuoto.

Zinedine Zidane ha vissuto due esperienze sulla panchina del Real Madrid (all’inizio della seconda Keylor Navas disse di essere felicissimo per poter tornare a lavorare con lui), anche se proprio con lui in panchina si consumò la rottura tra il portiere e i blancos. Il francese ha lasciato le ‘Merengues’ al termine della scorsa stagione e ora è in attesa di occupare un’altra posizione.