Mohamed Salah, ex della Roma e della Seria A, è pronto a restare al Liverpool: chiesta una cifra da capogiro per il rinnovo.

Se si dice al Liverpool, il pensiero non può inevitabilmente non andare anche su Mohamed Salah. L’attaccante classe 1992 è arrivato in Premier League nel 2017, dopo aver giocato alla Roma per i due anni precedenti. La sua crescita è stata continua ma anche esponenziale e si è così conquistato, nel corso di questi quattro anni, grande fiducia da parte del club inglese e dei propri tifosi. Avrebbe perciò voluto richiedere un rinnovo di contratto con cifre da capogiro.

Liverpool, possibile rinnovo in arrivo per Salah: le cifre

Il contratto di Mohamed Salah con il Liverpool scadrà a giugno del 2023. In questa nuova stagione, ha già segnato 7 gol in 3 partite di Champions League e 10 gol in 9 partite di Premier League. Numeri i suoi straordinari, che l’avrebbero spinto a chiedere una cifra molto alta per il suo rinnovo di contratto.

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, infatti, l’ex della Serie A avrebbe chiesto al suo club attuale circa 500mila sterline a settimana, arrivando così a circa 26 milioni di sterline a stagione. Un rinnovo di contratto dunque con cifre astronomiche. Ora sta al Liverpool scegliere se proporre una controfferta o accettare la richiesta del giocatore.