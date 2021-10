“Donnarumma sarebbe rimasto se…”: la confessione inaspettata di Scaroni

Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato dichiarazioni sulla partenza di pedine importanti per la Serie A come Donnarumma e Lukaku.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, terminata l’assemblea dei soci tenuta nel pomeriggio dal club rossonero, ha parlato della situazione finanziaria della società ma non solo. Ha rilasciato infatti dichiarazioni anche sulla questione stadio riguardante tanto il Milan quanto l’Inter, della questione Superlega e di alcune operazioni di calciomercato, prima tra tutte quella che ha portato alla partenza di Gianluigi Donnarumma. In altre condizioni economiche, secondo lui, la Serie A non avrebbe perso pedine tanto importanti.

Milan, Paolo Scaroni: “Non avremmo perso Donnarumma e Lukaku se…”

Ecco quindi quali sono state le dichiarazioni di Paolo Scaroni: “L’assemblea è andata bene. Abbiamo approvato una perdita di 98 milioni di euro. Lo scorso anno erano 194 milioni. Il bilancio è migliorato molto. Lo stadio è in cima alle mie preoccupazioni. Lunedì ci siamo incontrati con Sala e insieme concordiamo sulla crescita di Milan e Inter. Con lo stadio grandi gioielli come Lukaku, Donnarumma non li avremmo persi“.

Sul progetto Superlega ha invece affermato: “Il progetto è accantonato. Rimangono comunque i problemi, che hanno dato luogo al progetto Superlega. Ora siamo davanti ad un passaggio chiave. Le decisioni che prenderà la corte europea del Lussemburgo su Fifa e Uefa ci diranno se hanno operato in maniera di regime non concorrenziale”.