L’Inter ha già scelto il giocatore da regalare a Inzaghi

L’Inter è già a lavoro per regalare a Inzaghi una valida alternativa a centrocampo: comincia a muoversi il mercato di gennaio

Un nome su tutti per gennaio, lo stesso di sempre: Nahitan Nández. Proprio lui. Il centrocampista del Cagliari resta l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare il centrocampo a gennaio. Serve nuova linfa in un reparto dove Vidal stenta e dove Vecino e Gagliardini giocano poco. La trattativa ripartirà presto dopo essersi interrotta in estate, stavolta le due società proveranno a concluderla forti di una doppia volontà: l’Inter di acquistarlo e il Cagliari di cederlo per accontentare il calciatore, che da tempo ha chiesto di partire. Lo ha confermato recentemente anche il suo procuratore aprendo a possibili scenari invernali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inzaghi aspetta il suo rinforzo

Nandez, anni 25, centrocampista jolly, non vede l’ora di legarsi all’Inter, con cui – come ricorda ‘Sportmediaset’ – aveva già raggiunto un accordo pochi mesi fa. L’affare saltò per una distanza di due milioni tra le società, presto si tornerà a parlare di cifre ma Inter e Cagliari sono già a buon punto per la chiusura definitiva.

LEGGI ANCHE >>> Troppe polemiche: la Supercoppa Inter-Juventus cambia ancora data

Inzaghi aspetta Nandez che potrà giocare al posto di Barella, Calhanoglu ma, volendo, anche a destra dove ci sono Darmian e Dumfries. La duttilità è uno dei pregi dell’uruguagio al pari del dinamismo e della personalità. Ricorda Barella, Nandez, con caratteristiche simili e la stessa identica generosità.