L’Inter si rialza con gli esterni, la Roma inguaia Mazzarri

La spuntano Inter, Roma e Lazio contro Empoli, Cagliari e Fiorentina: ecco i risultati della 10ª giornata di Serie A.

Vincono, in questa serata per la 10ª giornata di Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi, la Roma di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri. Per le romane un sospiro di sollievo. Per i nerazzurri una fiducia ritrovata dopo il pareggio contro la Juventus nel derby d’Italia. L’Empoli, il Cagliari e la Fiorentina si sono dovute arrendere in gare sicuramente non semplici.

Inter, Roma e Lazio a più tre in classifica di Serie A

Termina 0-2 tra Empoli e Inter, grazie ai gol di D’Ambrosio al 34′ e di Dimarco al 66′. L’Empoli al 52′ rimane anche in dieci a causa di un brutto intervento fatto da Samuele Ricci su Nicolò Barella. La Roma la spunta contro il Cagliari: dopo aver subito il primo gol da Pavoletti al 52′, i giallorossi hanno giocato in rimonta con i gol di Ibanez al 71′ e al 78′ con Pellegrini. Risultato finale dunque assestato sul 1-2.

Vince invece di misura la Lazio, per 1-0, contro la Fiorentina. Al 52′ Pedro regala il gol della vittoria ai suoi e anche maggiore fiducia ai biancocelesti dopo il brutto ko di qualche giorno fa contro il Verona.

Classifica Serie A aggiornata

Milan 28*, Napoli 25, Inter 21*, Roma 19*, Atalanta 18*, Lazio 17* Fiorentina 15*, Juventus 15*, Sassuolo 14*, Bologna 12, Empoli 12*, Verona 11*, Torino 11*, Udinese 11*, Sampdoria 9*, Venezia 8*, Spezia 8*, Genoa 7*, Salernitana 7*, Cagliari 6*.

*= una partita in più