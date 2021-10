“Giovedì parla Zhang”: Inter, la decisione di Suning sta per arrivare

Inter, novità in arrivo? Giovedì il presidente Zhang parlerà agli azionisti e scioglierà i dubbi circa la decisione di Suning

Mentre la controparte di Inzaghi si prepara al match di Empoli, ci sono novità all’orizzonte per il futuro societario dell’Inter. Come rivelato da ‘Sportmediaset’, alcuni rappresentanti di Oaktree (il fondo americano che, lo scorso maggio, era giunto in aiuto delle finanze nerazzurre con un prestito da 275 milioni di euro) sono a stati avvistati a Milano, negli ultimi giorni.

Una visita di cortesia che avrebbe riacceso, nell’universo Inter, la girandola di voci circa una possibile cessione della società da parte di Suning. D’altronde, nella giornata di giovedì risulta in programma l’assemblea degli azionisti, alla quale prenderà parte anche il presidente Steven Zhang, in aria di ‘grandi annunci’.

Inter, giovedì l’assemblea degli azionisti: Zhang allontanerà le voci di una cessione

Sempre come riportato da ‘Sportmediaset’, il presidente Steven Zhang parteciperà all’assemblea degli azionisti anche (e soprattutto) per lanciare un segnale chiaro: l’Inter non è in vendita. Collegato in videoconferenza da Nanchino, il numero uno nerazzurro confermerà l’intenzione di Suning di continuare a reggere le fila del club meneghino, allontanando e respingendo le voci di una possibile cessione.

Un incursione ed una partecipazione, tuttavia, programmata, in linea con quelli che saranno gli ulteriori punti all’ordine del giorno, da sottoporre ai ranghi dirigenziali dell’Inter. Tra questi, anche l’approvazione dei risultati dell’esercizio finanziario 2020-2021, chiusosi con una perdita record di 246 milioni di euro.