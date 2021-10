“Deve dimettersi”: Juventus, le scelte di Allegri fanno infuriare i tifosi

I tifosi della Juventus hanno già individuato i colpevoli del momentaneo svantaggio contro il Sassuolo: Allegri e Morata criticati sui social.

Juventus-Sassuolo, il primo tempo si è concluso 0-1. Un gol di Frattesi nel finale dei primi quarantacinque minuti di gioco sblocca il risultato all’Allianz Stadium di Torino e fa esultare i tifosi neroverdi. Meno felici, invece, i supporters bianconeri che, al termine del primo tempo, si sono riversati sui social network per esprimere tutto il proprio disappunto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Sassuolo: Morata ed Allegri nel mirino dei tifosi

Massimiliano Allegri, dopo l’inaspettato svantaggio in casa contro il Sassuolo, è finito nel mirino dei tifosi. Su Twitter in tantissimi hanno scritto post contro l’allenatore bianconero e contro Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, finito addirittura in tendenza, è il più bersagliato sui social network.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Juventus-Sassuolo: segui la partita LIVE

“Riscattarlo è impensabile”, scrive qualcuno. Altri rilanciano, chiedendo addirittura le dimissioni del tecnico qualora lo spagnolo continuasse a giocare il match iniziato alle ore 18:30. Nel secondo tempo i bianconeri sono chiamati alla reazione, onde evitare critiche decisamente più aspre da parte della propria tifoseria.

Riscattare Morata è attualmente impensabile — Mary (@Jane_J24) October 27, 2021

Ma come fa Allegri a non capire che ad un certo punto sarebbe il caso di far giocare KAIO JORGE e non Morata? #JuveSassuolo — Sickwolf (@SickwolfReal) October 27, 2021