Napoli, ‘colpo’ in arrivo per Spalletti: “Migliora di giorno in giorno”

Ghoulam potrebbe tornare presto in campo, come confermato dal tecnico del Napoli Spalletti. Insigne ci sarà contro il Bologna.

Si avvicina il ritorno in campo di Faouzi Ghoulam. Il terzino, infortunatosi ad agosto (rottura del legamento crociato), nelle ultime settimane ha ripreso a lavorare con il resto della squadra tornando in maniera stabile nella lista dei convocati del tecnico Luciano Spalletti. Nelle ultime 3 partite è rimasto in panchina, ma il suo momento potrebbe arrivare presto. A confermarlo è stato oggi lo stesso allenatore, nel corso della conferenza di presentazione della sfida contro il Bologna in programma giovedì sera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Spalletti fa il punto sulle condizioni di Ghoulam

“Sta migliorando di volta in volta e ha bisogno di un pochettino più di tempo. Noi siamo molto fiduciosi perché lui conosce il calcio, conosce la nostra squadra, conosce il verso per fare le cose perbene”. Un rientro importante per il Napoli, che consentirà a Spalletti di avere più opzione di scelta sulla destra. Nessun problema invece per Lorenzo Insigne, che verrà regolarmente impiegato. “Sta bene, non ha dato sintomi di nessun genere fin da quando ci siamo ritrovati. In questa settimana ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica, le sue giocate, quindi è tutto a posto”.

LEGGI ANCHE >>> “Joao Felix al Napoli”: l’incredibile proposta per De Laurentiis

Per il Napoli quella di domani rappresenta una sfida da non fallire, alla luce della vittoria di ieri del Milan ai danni del Torino. “Bisogna cercare di vincere la partita perché vogliamo dare un senso al nostro campionato e per farlo bisogna fare prestazioni e vincere le partite. Non sarà facile perché davanti troviamo una squadra con il ghigno perché il suo allenatore è fatto così”.