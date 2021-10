Sky o Dazn? Dove vedere Juventus-Sassuolo, Empoli-Inter e le altre gare

Continua la decima giornata di Serie A in questo turno infrasettimanale: ecco allora dove poter vedere le partite di oggi, tra Sky e Dazn.

Continuano le gare per questo turno infrasettimanale di fine ottobre. Dopo i match disputati nella giornata di ieri, con il Milan in vetta alla classifica, si attendono oggi altre fondamentali sfide per la corsa della Serie A. Apriranno le danze, alle ore 18:30, Juventus-Sassuolo, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Verona. Chiuderanno il cerchio della giornata, alle ore 20:45, Cagliari-Roma, Empoli-Inter e Lazio-Fiorentina. Ecco allora come saranno divisi, tra ‘Sky Sport’ e ‘Dazn’, le partite previste per oggi, mercoledì 27 ottobre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sky o Dazn? Come sono divise le partite per la decima giornata di Serie A

Molte saranno le squadre di Serie A a scendere in campo in questo mercoledì 27 ottobre. La giornata sarà poi conclusa nella serata di domani da Napoli-Bologna. Tra le squadre più attese sicuramente ci sono la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi che si sono scontrate, solamente tre giorni fa, nel derby d’Italia. Ma c’è attesa anche per l’Atalanta, per la Roma e per la Lazio che vogliono tornare a vincere.

LEGGI ANCHE >>> Pioli bacchetta il suo attaccante: “I grandi non fanno così…”

Questa dunque è la divisione dei match della decima giornata di Serie A tra ‘Sky’ e ‘Dazn’:

Juventus-Sassuolo ore 18:30 tramite DAZN

Sampdoria-Atalanta ore 18:30 tramite DAZN

Udinese-Verona ore 18:30 tramite DAZN

Cagliari-Roma ore 20:45 tramite DAZN

Empoli-Inter ore 20:45 tramite DAZN e SKY, al canale 251

Lazio-Fiorentina ore 20:45 tramite DAZN