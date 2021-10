Il Venezia aizza i tifosi: il polemico gesto mai visto da una società

Il Venezia ha perso ieri 1-2 contro la Salernitana, ma il club veneto continua a protestare per l’espulsione di Ampadu.

Non sono giorni facili per gli arbitri di Serie A dopo gli ultimi errori sia per le decisioni in campo che per l’utilizzo del VAR. Le polemiche sono scoppiate soprattutto dopo Juventus-Roma ed Inter-Juventus. Ci sono state delle proteste anche nei match di ieri, dove il Venezia si è molto lamentato dell’arbitro Di Bello.

La squadra veneta non è assolutamente d’accordo con la decisione del direttore di gara di espellere Ampadu al 67‘, nonostante la visione dell’azione al VAR. La Salernitana ha poi approffitato del vantaggio numerico per segnare il gol vittoria nei minuti di recupero con Schiavone.

Il Venezia protesta per l’espulsione di Ampadu tramite i social

Il Venezia è stato autore di gesto molto significativo, pubblicando sul proprio canale Twitter le immagini dell’intervento di Ampadu. E’ un’iniziativa nuova quella del club veneto che vuole dimostrare con le immagini l’errore di valutazione dell’arbitro Di Bello, che è stato criticato sia dal patron Niederauer: “Vogliamo essere trattati come le altre squadre” che dal tecnico Zanetti:

“L’arbitro è stato il peggiore in campo. Ampadu non doveva essere espulso. L’errore è più grave, considerando che ha rivisto anche l’azione al VAR. Se dobbiamo andare in Serie B vogliamo farlo con le nostre forze e non per gli errori arbitrali”. Il Venezia, in attesa dei risultati di questa sera, ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.