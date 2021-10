Juve, pessima notizia per Allegri: l’infortunio è serio

Tegola per Allegri, che perde per almeno 10 giorni De Sciglio. Gli esami strumentali hanno fatto emergere una lesione.

Piove sul bagnato per Massimiliano Allegri. La sconfitta patita per mano del Sassuolo, passato al 95esimo con Maxime Lopez, ha portato in dote non soltanto numerose polemiche ma anche l’infortunio di Mattia De Sciglio. Il terzino, tornato a buoni livelli al punto da scalzare in alcune occasioni Alex Sandro, era stato costretto ad uscire intorno all’undicesimo minuto per un infortunio causato da un contrasto con Davide Frattesi.

Juventus, Allegri perde De Sciglio per almeno 10 giorni

Il giocatore, apparso fin da subito molto sofferente, nella giornata odierna presso il J|Medical è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno consentito allo staff medico bianconero di fare luce sulle sue condizioni. “Gli accertamenti radiologici – si legge nel bollettino diramato dal club – hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tra circa 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”.

Una mazzata per De Sciglio, finora sceso in campo 6 volte tra campionato (5) e Champions League (una) per un totale complessivo di 334 minuti giocati. Costretto a saltare le prossime sfide con il Verona e la Fiorentina, rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico bianconero cercherà di recuperarlo per la partita contro la Lazio, in programma il 20 novembre, ma molto dipenderà dall’esito dei prossimi controlli. Si prospetta quindi un intenso lavoro di straordinari per Alex Sandro.