Milan, brutte notizie per Pioli: l’attaccante verso il forfait con la Roma

Il Milan domenica affronterà all’Olimpico la Roma, ma Pioli dovrà fare a meno di una pedina importante in attacco.

Il Milan, in attesa di Napoli-Bologna di questa sera, è da solo in vetta alla classifica con sette punti di vantaggio sull’Inter. I rossoneri sono riusciti a battere anche il Torino martedì sera grazie alla rete di Giroud. La squadra di Pioli adesso è attesa da una settimana che potrebbe risultare fondamentale anche per il prosieguo della stagione.

Il team meneghino in una settimana sfiderà la Roma di Mourinho, il Porto in Champions League e l’Inter nel derby di Milano. Le due gare di campionato sono due big match, ma la vera finale è quella contro i lusitani. Il Milan ha l’obbligo di vincere per continuare a sperare di passare il turno.

Milan, Rebic non ci sarà per la sfida di domenica contro la Roma

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Pioli non avrà a disposizione Ante Rebic per il match contro la Roma. Il croato potrebbe tornare il mercoledì successivo per la sfida decisiva contro il Porto. L’attaccante è stato tra i protagonisti di questo ottimio inizio di stagione del Milan.

Pioli aveva un concesso un giorno di riposo, come raccolto sempre da ‘Sky Sport’, ma metà squadra si è presentata lo stesso a Milanello. C’è una gran voglia di restare uniti per cercare di raggiungere traguardi importanti. E’ notizia di ieri anche del rinnovo di uno dei pilastri della difesa del Milan, ovvero Simon Kjaer.