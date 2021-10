Dazn o Sky? Dove vedere il match tra Napoli e Bologna

Le decima giorna di campionato ancora si deve concludere. Questa sera al Maradona c’è la sfida tra Napoli e Bologna.

La decima giornata di campionato terminerà questa sera con la sfida tra il Napoli e il Bologna. Nelle partite di ieri a far rumore è la sconfitta della Juventus che ha perso in casa contro il Sassuolo per 1-2, mentre l’Inter ha battuto 0-2 l’Empoli e la Roma è riuscita a ribaltare lo svantaggio inziale contro il Cagliari.

La Lazio si è ripresa dopo la cocente sconfitta contro il Verona, battendo la Fiorentina 1-0 grazie al gol di Pedro. In coda è stata importantissima la vittoria della Salernitana contro il Venezia. Spezia e Genoa hanno pareggiato nel derby ligure ed hanno fatto un piccolissimo passo in avanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Bologna sarà trasmessa sia da SKY che da DAZN

Questa sera il Napoli affronterà il Bologna al Maradona. Gli azzurri vogliono vincere sia per rispondere alla vittoria del Milan sul Torino che per riprendere la marcia dopo il pareggio di domenica contro la Roma. Mihajlovic dovrà fare a meno anche di Arnautovic, che non è stato convocato per il match.

LEGGI ANCHE >>> Inter, durissimo sfogo di Andreazzoli:”Questa cosa è clamorosa”

Il Bologna arriva al match dopo la mancata impresa contro il Milan e vuole dare fastidio anche al Napoli. Tra gli azzurri bisogna valutare anche le condizioni di Insigne, che potrebbe partire dalla panchina per rifiatare un po’. La gara del Maradona sarà trasmessa sia da SKY che da DAZN alle ore 20.45.